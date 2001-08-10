Почти 450 тонн свежевыловленной рыбы по сниженным ценам продали сахалинцам и курильчанам в 2022 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свежий улов можно приобрести круглый год, ассортимент зависит от сезона. Рыба попадает в торговые точки напрямую от производителей, благодаря чему сокращается цепочка поставок и сохраняются доступные цены, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

За 11 месяцев этого года в рамках программы реализовали уже 446 тонн свежевыловленных даров моря – это на 67% больше, чем в 2021-ом. Почти треть проданных уловов – тихоокеанский лосось по цене от 50 до 138 рублей за килограмм. Также в рамках программы сахалинцы и курильчане покупали камбалу (от 65 до 100 рублей при рыночной от 120 рублей), треску (от 85 до 144 рублей при рыночной от 200 рублей), минтай (от 50 до 90 рублей при рыночной от 120 рублей). Отметим, что свыше 52 тонн рыбы островные предприятия бесплатно раздали жителям островной области.

– Глава региона в прошлом году поставил перед нами задачу – обеспечить людей свежевыловленной рыбой высокого качества напрямую от рыбодобывающих компаний по ценам ниже рыночных. Администрации муниципальных образований изучают спрос жителей, определяют объемы потребностей и ассортимент. После мы проводим работу с рыбодобывающими компаниями по поставке продукции для нужд жителей районов. Со своей стороны рыбаки готовы удовлетворить все заявки муниципалитетов, и там, где местные главы активно включились в процесс, такой формат торговли уже хорошо развился и завоевал популярность у жителей, – рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Благодаря совместной работе рыбопромышленников, администраций городских округов и профильного министерства сахалинцы и курильчане в течение всего года имеют возможность приобретать свежую качественную продукцию по сниженной цене в ассортименте, зависящем от сезона. Отсутствие посредников, затрат на переработку и заморозку, бесплатные торговые места, а также помощь районных властей по транспортировке рыбы в отдаленные населенные пункты позволяют реализовывать продукцию по ценам, значительно ниже рыночных.

– Мы понимаем значимость проекта по реализации свежей рыбы по социальным ценам и считаем важным для себя помогать жителям области. Мы чувствуем сопричастность к общему делу, когда отдаем свой улов по сниженной стоимости. К примеру, если в рамках программы наше предприятие отпускает камбалу по 70 рублей, то оптовая цена для других заказчиков в два раза выше. Мы слышим от островитян, что покупать недорогую качественную свежую рыбу важно для них и обязательно будем продолжать работу в данном направлении, – рассказал генеральный директор ООО «Невод» Олег Мячин.

Активную работу при организации поставок в свои районы ведут администрации Углегорского, Смирныховского, Невельского, Макаровского, Корсаковского городских округов, Южно-Сахалинска.

Оценивать работу местных властей в организации социальной торговли рыбой позволяет не только информация о переданных в реализацию объемов от поставщиков, но и обратная связь от населения.

По данным социологических опросов выше среднего уровень обеспечения людей свежей рыбой – в Курильском, Южно-Курильском, Анивском, Долинском, Северо-Курильском, Углегорском, Смирныховском, Корсаковском, Поронайском районах.

Напомним, узнать о местах, ценах и ассортименте свежей рыбы можно на портале «Географической информационной системы Сахалинской области», в приложении «Острова65», в социальных сетях министерства по рыболовству Сахалинской области: https://vk.com/agent_ribalka65, https://ok.ru/group/55304504213754/topics и районных администраций.