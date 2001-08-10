Школы Южно-Сахалинска активно присоединяются к проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся школы №23 Южно-Сахалинска передали гуманитарную помощь военнослужащим и мобилизованным горожанам в рамах проекта "Сопричастность", рассказали ТИА "Острова" в городской адмигистрации.

На протяжении двух недель ребята, их родители, педагогический коллектив собирали посылки для защитников Родины.

- Все откликнулись. Собрали 12 коробок с предметами первой необходимости и личной гигиены, медикаменты, теплые носки, посуду. Сегодня предали их в военную часть, откуда посылки транспортируют в зону специальной военной операции, - рассказала заместитель директора школы №23 Тамара Цыцулина.

Кроме этого, школьники подготовили более 90 новогодних открыток и письма с пожеланиями, которые также направят бойцам.

Напомним, проект «Сопричастность» инициирован региональным отделением партии «Единая Россия». В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии, секретарем которого является мэр Сергей Надсадин.

Присоединиться к проекту могут все желающие. В областном центре открыты пункты сбора гуманитарной помощи: в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб. 325), ул. Больничная, 34.

Кроме того, при штабе общественной поддержки работает горячая линия. По телефону 8-924-881-68-01 можно задать вопросы о помощи военнослужащим, уточнить какие конкретно вещи и медикаменты нужны бойцам в зоне СВО. Звонки принимаются с 9.00 до 19.00, ежедневно, без выходных.