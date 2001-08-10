Для Углегорской ЦРБ приобретут высокотехнологичное диагностическое оборудование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поставка техники запланирована на первый квартал 2023 года. На развитие здравоохранения в Углегорском районе из областного бюджета будет направлено 54 миллиона рублей. Текущие вопросы медицинского учреждения и дальнейшей стратегии его развития в ходе рабочей поездки в муниципалитет с медперсоналом обсудил заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Антон Мещерягин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Углегорская ЦРБ остается в зоне повышенного внимания министерства. В этом году из строя вышли сразу несколько единиц необходимого высокотехнологичного оборудования. Этот вопрос был оперативно решен – в первом квартале следующего года запланирована покупка компьютерного томографа, рентген-аппарата и маммографа, – отметил заместитель министра Антон Мещерягин.
В следующем году в Углегорске планируется начало строительства современной поликлиники. В новом корпусе разместятся детское и взрослое отделения. Проектом предусмотрена сдача объекта «под ключ», включая оснащение необходимым оборудованием.
Исполняющий обязанности главного врача Углегорской ЦРБ Андрей Заярный, приступивший к работе с 21 ноября, акцентировал внимание собравшихся на необходимости прямого диалога с коллективом. Одной из первостепенных задач новый руководитель считает наведение порядка в амбулаторно-поликлиническом звене – оптимизации графика работы врачей, повышении доступности медицинской помощи для населения. Способствовать решению этих задач и будет приобретение нового оборудования.
Начисление заработной платы, расписание работы, дальнейшие перспективы учреждения – эти вопросы тоже поднимались в ходе встречи с коллективом Углегорской ЦРБ. Для предметного разговора сотрудники министерства проанализировали данные по различным направлениям работы учреждения.
– Гарантированные законом выплаты будут исполнены в полном объеме. Во время проверки специалисты выявили ненадлежащее оформление трудовых договоров – в них не полностью прописаны объемы работы, нагрузка, министерство поручило ЦРБ навести порядок в этой сфере, чтобы каждый сотрудник видел, из чего складываются начисления, – разъяснила представитель финансовой службы ведомства Лариса Симонова.
По ее словам, зарплата медиков состоит из двух частей – гарантированной законом базовой и премиальной, зависящей от выработки и выполнения каждым конкретным сотрудником или учреждением в целом планов. Чаще всего на встрече с коллективами лечебных учреждений именно на этих аспектах и приходится акцентироваться, чтобы помочь понять людям, как именно формируются суммы в платежке.
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