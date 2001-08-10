Сахалинцы стали чаще обращаться к чиновникам в режиме онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Своевременно реагировать на обращения населения в режиме online в соцсетях и на портале «Госуслуги решаем вместе» теперь обязаны все государственные и муниципальные структуры, включая глав муниципальных образований. Центр управления регионами (ЦУР) на Сахалине активно продолжает вести работу по улучшению обработки запросов населения через интернет-платформы. По скорости ответов в рейтинге 3го квартала среди Дальневосточных подразделений Сахалин занимает 2-е место, а в масштабах страны – 12-е.

По сравнению с 2021 годом, число обращений в соцсетях увеличилось на 15%, а количество обращений на портале «Госуслуги решаем вместе» возросло до 18%. В 2022 году ЦУР создал свыше 25 протоколов по предотвращению и решению общественно-значимых проблем Сахалинской области, таких как: охрана социально значимых объектов, решение проблем в области ЖКХ, здравоохранения, переселения, общественного транспорта и т.д.

На основе аналитики обращений сахалинцев был создан чат-бот для оперативной подачи обратной связи по вопросам частичной мобилизации. Также в городе Углегорск, в связи с частыми обращениями жителей изменено расписание школьного автобуса.

Как сообщает заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко за 2 года на основе аналитики ЦУР принято свыше тысячи управленческих решений. Напомним, ЦУР создали во всех субъектах страны по поручению Президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координирует работу 84 подразделений АНО «Диалог Регионы».

«За 2 года работы центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более тысячи управленческих решений в самых разных сферах – ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Более того, ЦУР развернул работу в 530 муниципалитетах страны, которые осуществляют мониторинг примерно 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти и порядка 100 тысяч госпабликов. Ведомство запустило работу по запуску обратной связи среди коммерческих компаний. В некоторых регионах зарплаты чиновников уже зависят от показателей коммуникации с гражданами.

«Изначальная задача ЦУР – содействие цифровой трансформации регионов России. Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы – от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах», – рассказал Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог Регионы».