Для школьников Южно-Сахалинска проходят кулинарные мастер-классы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Серия мастер-классов предусмотрена в рамках общегородской новогодней программы для учащихся и направлена на профориентацию детей. Мероприятия проводят шеф-повара, члены сообщества Chefs Team Russia, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, ученики школы №19 Дальнего в ходе состоявшегося мастер-класса познакомились с технологией приготовления фруктового салата и «Оливье» и согревающего сладкого напитка на основе сока, приготовили блюда, узнали тонкости их подачи. Ребята забрали угощения в нарядной упаковке домой, чтобы устроить совместную дегустацию с родителями.
Как отметили в городском департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, мастер-классы для учащихся южно-сахалинских школ способствуют активизации познавательной деятельности детей и позволяют приобрести практический опыт приготовления блюд. Немаловажным является знакомство ребят со спецификой работы предприятий общепита и профессией шеф-повара.
До конца года в мастер-классах примут участие учащиеся нескольких школ города. Организаторы рассчитывают, что полученные навыки обязательно будут использованы школьниками в подготовке к новогодним торжествам и создадут праздничное настроение.
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