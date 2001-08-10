Сахалинки Ксения Бурова и Наталья Мартыненко стали лучшими выпускниками форумной кампании Росмолодежи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году на территории Сахалинской области состоялось 6 молодёжных форумов в шести муниципальных образованиях: всероссийский молодежный форум «ОстроVа», «Школьное и студенческое самоуправление», «Молодые предприниматели», «Творчество Резидентов». Кроме того, агентство по делам молодежи организовало более 1,5 тысяч акций, патриотических мероприятий, творческих площадок, концертов в этом году, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе форума "Острова".

Молодёжь островного региона разрабатывала проекты и принимала участие в грантовых конкурсах от Росмолодёжи. В федеральном ведомстве отметили, что островной регион провел все мероприятия на высоком уровне.

«У нас есть один всероссийский форум «ОстроVа», который входит в линейку форумов Росмолодёжи. Наша задача увеличить количество участников именно от региона. Для этого будем больше вовлекать ребят из районов области, которые затем представят себя и свой муниципалитет на «ОстроVах». Также мы планируем и масштабировать федеральный форум. Количество участников увеличим, программу расширим», − сказал Дмитрий Григорьевич.

На всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» сахалинцы выиграли 1500 000 миллиона рублей в конкурсе Росмолодёжь. Гранты. Победу одержали три человека. Сахалинка Ксения Бурова представила проект в номинации #объединяй. Девушка будет проводить лагерь «Английский дайвинг», где проведет тренинги для учителей иностранного языка. На реализацию идеи она получила 800 тысяч рублей.

Сергей Ишков победил в номинации #вдохновляй. Молодой человек разработал настольную игру «Великие князья» и выиграл грант 400 тысяч рублей. Валерия Сарбаева стала лучшей в номинации #стирайграницы и получила сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Девушка воплощает в жизнь арт-терапевтическую программу в технике эбру «Танцующие краски».

«Да, у нас уже во всю идёт работа. Денежные средства мы получили. В ближайшее время будем набирать участников нашего лагеря. Собираемся с командой, все обсуждаем, организуем работу площадок. Надеюсь, что все пройдет отлично и «Английский дайвинг» в скором времени состоится», − сказала участница форума «ОстроVа» Ксения Бурова.

Также сахалинцы побывали на 11 Всероссийских форумах и 9 окружных. Выиграли грантов на общую сумму более 7,9 млн. руб. Наталья Мартыненко из Невельска и Ксения Бурова из Южно−Сахалинска стали лучшими выпускниками Форумной кампании Росмолодёжи в 2022 году. За это были награждены почетными дипломами от Росмолодёжи.

В новом году агентство по делам молодёжи Сахалинской области планирует увеличить количество муниципальных форумов в несколько раз. Форумы пройдут в Холмске, Корсакове, Тымовском, Ногликах, Курилах и других районах острова.