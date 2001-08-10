Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2022
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09:53, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске в День неизвестного солдата почтили память павших воинов

В Поронайске в День неизвестного солдата почтили память павших воинов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске в День неизвестного солдата почтили память павших воинов . Митинг прошёл на территории православной церкви.
 
В церемонии возложения цветов приняли участие жители города, волонтёры и члены патриотических объединений, юнармейцы, представители бюджетных учреждений, общественники. Почтить память советских и российских воинов пришли мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков, депутат Сахалинской областной Думы Александр Радомский, военный комиссар Виктор Гришков. На митинге выступил ветеран Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Ветров.
 
Участники  митинга почтили память всех погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

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