Названы победители профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс «Гостеприимный Южно-Сахалинск», объединивший специалистов сферы туризма и студентов профильных отделений сахалинских ссузов и вузов, прошел в 15 раз. В нем приняли участие свыше 50 действующих и будущих представителей индустрии, рассказали ТИА "Отрова" в городской администрации.

В течение трех конкурсных дней участники проводили экскурсии, создавали видеоролики о туристических маршрутах и объектах, презентовали туркомпании. Будущие специалисты сферы туризма представляли судейской коллегии идеи собственных экскурсионных туров и получили профессиональные рекомендации по улучшению турпродукта.

От имени мэра Южно-Сахалинска участников церемонии закрытия конкурса приветствовала директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова.

- Это конкурс с большой историей. Он призван собрать все традиции в сфере туризма, сохранить их и двигаться дальше. Конкурс подтверждает, что туризм должен быть в руках профессионалов, - сказала она.

Ирина Герасимова поблагодарила специалистов за преданность выбранному делу и вручила благодарственные письма и грамоты администрации Южно-Сахалинска сотрудникам и руководителям туристических компаний, экскурсоводам, а также представителям профильных ведомств, которые внесли большой вклад в организацию и проведение мероприятия.

Победителями и лауреатами по направлениям стали:

в номинации «Экскурсовод — город-2022» победитель Константин Чепурный;

в номинации «Экскурсовод — проводник-2022» победитель Ирина Мавлеткулова и лауреат Анастасия Белицкая;

в номинации «Туризм – профессия будущего-2022» победитель Михаил Сикисов и лауреат Александра Фролова;

в номинации «Трансфермен-2022» победитель Валерия Бояркина;

в номинации «Команда гостеприимства-2022» победитель ООО «Дрим» и лауреат ООО «Содружество».