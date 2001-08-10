Названы победители профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Конкурс «Гостеприимный Южно-Сахалинск», объединивший специалистов сферы туризма и студентов профильных отделений сахалинских ссузов и вузов, прошел в 15 раз. В нем приняли участие свыше 50 действующих и будущих представителей индустрии, рассказали ТИА "Отрова" в городской администрации.
В течение трех конкурсных дней участники проводили экскурсии, создавали видеоролики о туристических маршрутах и объектах, презентовали туркомпании. Будущие специалисты сферы туризма представляли судейской коллегии идеи собственных экскурсионных туров и получили профессиональные рекомендации по улучшению турпродукта.
От имени мэра Южно-Сахалинска участников церемонии закрытия конкурса приветствовала директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова.
- Это конкурс с большой историей. Он призван собрать все традиции в сфере туризма, сохранить их и двигаться дальше. Конкурс подтверждает, что туризм должен быть в руках профессионалов, - сказала она.
Ирина Герасимова поблагодарила специалистов за преданность выбранному делу и вручила благодарственные письма и грамоты администрации Южно-Сахалинска сотрудникам и руководителям туристических компаний, экскурсоводам, а также представителям профильных ведомств, которые внесли большой вклад в организацию и проведение мероприятия.
Победителями и лауреатами по направлениям стали:
в номинации «Экскурсовод — город-2022» победитель Константин Чепурный;
в номинации «Экскурсовод — проводник-2022» победитель Ирина Мавлеткулова и лауреат Анастасия Белицкая;
в номинации «Туризм – профессия будущего-2022» победитель Михаил Сикисов и лауреат Александра Фролова;
в номинации «Трансфермен-2022» победитель Валерия Бояркина;
в номинации «Команда гостеприимства-2022» победитель ООО «Дрим» и лауреат ООО «Содружество».
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