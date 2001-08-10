В Сахалинской области пройдет областной конкурс профессионального мастерства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 6 по 26 декабря 2022 года на территории Сахалинской области пройдет областной конкурс профессионального мастерства, где школьники, студенты и специалисты покажут свои профессиональные навыки по компетенциям: «Администрирование отеля», «Ресторанный сервис», «Сервис на воздушном транспорте», «Бортпроводник», «Управление локомотивом», «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Интернет-Маркетинг», «Инженерный дизайн CAD» и другие, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по развитию человеческого капитала.
-«Областной конкурс – это новый формат соревнований. Компетенции, по которым пройдут состязания были выбраны исходя из потребностей региона. Участники смогут не только продемонстрировать свои умения, но и в дальнейшем взаимодействовать с работодателями», - поделилась заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлева.
Состязания направлены на формирование кадрового резерва региональной сборной Сахалинской области, проявление кадрового актива молодых специалистов по востребованным направлениям, отработку механизмов взаимодействия с работодателем в рамках организации соревнований, учитывая изменения форматов региональных, отборочных и Национальных Чемпионатов в 2023 году, а также, разработку новых конкурсных заданий под потребности экономики.
Конкурс пройдет в распределённом формате на площадках Южно-Сахалинска. В основу конкурсных заданий чемпионата лягут корпоративные стандарты компетенций, также пройдут тестовые соревнования со школьниками, студентами и специалистами по направлениям гостеприимства и ИТ технологий.
Организатором выступает Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области при поддержке министерство образования Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
16:17 17 Ноября Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне СВО
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
Выбор редакции
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?