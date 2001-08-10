В Сахалинской области пройдет областной конкурс профессионального мастерства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 6 по 26 декабря 2022 года на территории Сахалинской области пройдет областной конкурс профессионального мастерства, где школьники, студенты и специалисты покажут свои профессиональные навыки по компетенциям: «Администрирование отеля», «Ресторанный сервис», «Сервис на воздушном транспорте», «Бортпроводник», «Управление локомотивом», «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Интернет-Маркетинг», «Инженерный дизайн CAD» и другие, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по развитию человеческого капитала.

-«Областной конкурс – это новый формат соревнований. Компетенции, по которым пройдут состязания были выбраны исходя из потребностей региона. Участники смогут не только продемонстрировать свои умения, но и в дальнейшем взаимодействовать с работодателями», - поделилась заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлева.

Состязания направлены на формирование кадрового резерва региональной сборной Сахалинской области, проявление кадрового актива молодых специалистов по востребованным направлениям, отработку механизмов взаимодействия с работодателем в рамках организации соревнований, учитывая изменения форматов региональных, отборочных и Национальных Чемпионатов в 2023 году, а также, разработку новых конкурсных заданий под потребности экономики.

Конкурс пройдет в распределённом формате на площадках Южно-Сахалинска. В основу конкурсных заданий чемпионата лягут корпоративные стандарты компетенций, также пройдут тестовые соревнования со школьниками, студентами и специалистами по направлениям гостеприимства и ИТ технологий.

Организатором выступает Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области при поддержке министерство образования Сахалинской области.