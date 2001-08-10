На Сахалине завершился чемпионат учительских команд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда «На крыле» из гимназии №1 Южно-Сахалинска стала победителем второго областного Чемпионата учительских команд. В составе сборной четыре педагога: математики, истории и обществознания, русского языка и литературы. По итогам чемпионата педагоги получили переходящий кубок, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГБУ "Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области".

Члены жюри конкурса отметили, что выбрать лучших было не просто. Все команды сильные, креативные и методически подкованные. Самое главное, по мнению судейской коллегии, в этом конкурсе нет проигравших.

- Это очень волнительный момент. Эмоции переполняют, потому что мы не ожидали такого результата. Поучаствовав в этом Чемпионате понимаем, что надо идти в ногу со временем и стремиться к еще более высоким вершинам, - поделились учителя из команды «На крыле».

От партнеров Чемпионата компании «GS group» педагоги из команды – победителя получили возможность обучения на курсах повышения квалификации.

Чемпионат учительских команд стартовал 30 ноября. Конкурс проводился в два этапа. В заочном этапе приняло участие 12 команд. По итогам двух испытаний: создание информационного ресурса и фотокросс в очный этап вышло только 8 сборных из Корсакова, Охи, Холмска, Южно-Сахалинска и сел Горячие Ключи, Новое. Педагоги выступили с визитками, поработали над образовательным проектом, провели «Час с классом» в абсолютно не знакомой школе. Завершающим конкурсным испытанием стал педагогический СТиЭМ.