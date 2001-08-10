В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг незаконных парковок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 2000 обращений в части незаконной парковки транспорта в Южно-Сахалинске с начала года поступило на портал «Сахалин.онлайн». Часть из них направлены в ГИБДД по фактам парковки транспортных средств на тротуарах, местах для инвалидов. Административная комиссия города вынесла более 1800 постановлений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска продолжают ежедневный мониторинг на выявление и пресечение парковок на газонах, цветниках, озелененных территориях, пешеходных дорожках, не являющихся элементами дороги, а также на детских и спортивных площадках, площадках для сушки белья.
Несмотря на административные меры, ряд нарушителей игнорируют требования закона и продолжают оставлять свои транспортные средства в неустановленных для этого местах. В частности, случаи зафиксированы по адресам: ул. Ленина, 329Б, ул. Гайдука, 1, ул. Пушкина, 133, ул. Пуркаева, 82а, Спортивный проезд, 19.
Владельцам транспорта напоминают, что с точки зрения законодательства статус газона в любое время года остается неизменным. Следовательно, парковка на заснеженном газоне также влечет административную ответственность. Даже в зимнее время парковка на газоне вредит озелененной территории - из-за механического воздействия происходит просадка снега, в результате чего повреждается плодородный слой почвы. Также на него негативно воздействуют технические жидкости с кузова и механизмов автомобиля, в результате трава на этом месте не всходит.
Сообщения о нарушении правил парковки на озелененных территориях горожане могут присылать через портал «Сахалин Онлайн». К письму нужно прикрепить фото с привязкой к местности и госномером автомобиля, указать время, дату и точный адрес нарушения.
Напомним, что штрафы за нарушение правил парковки составляют: на граждан - до 4000 рублей; на должностных лиц - до 40 000 рублей; на юридических лиц - до 250 000 рублей. За повторное нарушение: на граждан - до 5000 рублей; на должностных лиц - до 50 000 рублей; на юридических лиц - до 300 000 рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:20 29 Ноября В 2022 году население Сахалинской области уменьшилось почти на пять тысяч человек
09:28 30 Ноября В Охе из-за метели отменили занятия в школах
11:15 30 Ноября Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
16:17 17 Ноября Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне СВО
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:11 30 Ноября В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
Выбор редакции
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?