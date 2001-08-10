В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг незаконных парковок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 2000 обращений в части незаконной парковки транспорта в Южно-Сахалинске с начала года поступило на портал «Сахалин.онлайн». Часть из них направлены в ГИБДД по фактам парковки транспортных средств на тротуарах, местах для инвалидов. Административная комиссия города вынесла более 1800 постановлений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска продолжают ежедневный мониторинг на выявление и пресечение парковок на газонах, цветниках, озелененных территориях, пешеходных дорожках, не являющихся элементами дороги, а также на детских и спортивных площадках, площадках для сушки белья.

Несмотря на административные меры, ряд нарушителей игнорируют требования закона и продолжают оставлять свои транспортные средства в неустановленных для этого местах. В частности, случаи зафиксированы по адресам: ул. Ленина, 329Б, ул. Гайдука, 1, ул. Пушкина, 133, ул. Пуркаева, 82а, Спортивный проезд, 19.

Владельцам транспорта напоминают, что с точки зрения законодательства статус газона в любое время года остается неизменным. Следовательно, парковка на заснеженном газоне также влечет административную ответственность. Даже в зимнее время парковка на газоне вредит озелененной территории - из-за механического воздействия происходит просадка снега, в результате чего повреждается плодородный слой почвы. Также на него негативно воздействуют технические жидкости с кузова и механизмов автомобиля, в результате трава на этом месте не всходит.

Сообщения о нарушении правил парковки на озелененных территориях горожане могут присылать через портал «Сахалин Онлайн». К письму нужно прикрепить фото с привязкой к местности и госномером автомобиля, указать время, дату и точный адрес нарушения.

Напомним, что штрафы за нарушение правил парковки составляют: на граждан - до 4000 рублей; на должностных лиц - до 40 000 рублей; на юридических лиц - до 250 000 рублей. За повторное нарушение: на граждан - до 5000 рублей; на должностных лиц - до 50 000 рублей; на юридических лиц - до 300 000 рублей.