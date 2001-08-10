На Сахалине судебный пристав шьет одежду для мобилизованных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Ногликскому району шьет одежду и нарукавные повязки для мобилизованных граждан, участвующих в Специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП.
Коленко Таисия Юзиковна после нелегкого трудового дня, не считаясь с личным временем, применяет свои навыки шитья, чтобы оказать посильную помощь мужчинам, выполняющим свой гражданский долг по защите интересов страны.
Ткани для пошива приобретаются за личные средства Таисии и ее неравнодушных коллег, а также за счет денежных средств, выделенных волонтерским движением «Сахалин своих не бросает». Этим движением создана группа «Сахалин шьем для наших», членом которой судебный пристав-исполнитель является с момента объявления в сентябре 2022 года частичной мобилизации граждан для участия в Специальной военной операции.
Коленко Т.Ю. работает в отделении судебных приставов по Ногликскому району с 2006 года. За время работы зарекомендовала себя как добросовестный и ответственный сотрудник. Награждена медалями «За службу 3 степени», «За службу 2 степени», Почетным знаком «Лучший судебный пристав» и грамотой Администрации МО «Городской округ Ногликский». Таисия Юзиковна на протяжении всего периода службы демонстрировала себя не только грамотным специалистом, но и просто хорошим хорошим человеком, пользующимся уважением в коллективе. Она обладает отличным чувством юмора, а также является матерью двоих взрослых детей и бабушкой трехлетнего внука.
Все сотрудники отделения очень уважают Таисию за ее отношение к сложившейся ситуации и ту благотворительную помощь, которую она оказывает мобилизованным.
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