В Южно-Сахалинске 3 декабря стартуют новогодние ярмарки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 3 по 24 декабря, по субботам, на ярмарочной площадке у Дома Торговли (пр. Мира,106А) в Южно-Сахалинске будут проходить мероприятия, посвященные Новому году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, уже завтра, 03 декабря, с 12.00 до 14.00 жителей и гостей Южно-Сахалинска ждет праздничная музыкальная программа с выступлением солистов и творческих коллективов ГДК «Родина» - ансамбля современной народной песни «Русский терем», Сахалинского народного хора», народного ансамбля казачьей песни «Воля». Также посетителей ждут увлекательные конкурсы, с 12.00 будут организованы мастер-классы.
Также, с 10.00 до 16.00 жители и гости города смогут приобрести продукцию местных производителей в широком ассортименте – рыбу, мясо, яйцо, кондитерские изделия, молоко, молочную продукцию, свежую выпечку, изделия ручной работы от ремесленников, а также новогоднюю атрибутику.
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