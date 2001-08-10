В Южно-Сахалинске 3 декабря стартуют новогодние ярмарки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 3 по 24 декабря, по субботам, на ярмарочной площадке у Дома Торговли (пр. Мира,106А) в Южно-Сахалинске будут проходить мероприятия, посвященные Новому году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, уже завтра, 03 декабря, с 12.00 до 14.00 жителей и гостей Южно-Сахалинска ждет праздничная музыкальная программа с выступлением солистов и творческих коллективов ГДК «Родина» - ансамбля современной народной песни «Русский терем», Сахалинского народного хора», народного ансамбля казачьей песни «Воля». Также посетителей ждут увлекательные конкурсы, с 12.00 будут организованы мастер-классы.

Также, с 10.00 до 16.00 жители и гости города смогут приобрести продукцию местных производителей в широком ассортименте – рыбу, мясо, яйцо, кондитерские изделия, молоко, молочную продукцию, свежую выпечку, изделия ручной работы от ремесленников, а также новогоднюю атрибутику.