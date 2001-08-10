Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2022
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10:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска просят жаловаться на уборочную технику, повреждающую бордюры

Жителей Южно-Сахалинска просят жаловаться на уборочную технику, повреждающую бордюры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением зимнего периода на улицы города вышла  снегоуборочная техника, оборудованная отвалами и ковшами. Из опыта прошлых лет, в процессе расчистки проезжих частей нередко ковшами и отвалами повреждаются и разрушаются бордюрные камни, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.

По поручению мэра города Сергея Надсадина для обеспечения целостности бордюров на подрядные организации этой зимой возложена обязанность оборудовать металлические отвалы или ковши уборочной техники резиновой накладкой, предотвращающей повреждение бордюров.

Если вы явились свидетелем использования на дорогах города специализированной дорожной техники, не оборудованной защитными приспособлениями, просим вас сфотографировать дорожную технику и прислать фотографию на электронную почту департамента дорожного хозяйства и благоустройства – [email protected]ru, департамента общественной безопасности и контроля — [email protected], или оставить обращение на портале «Сахалин-онлайн». 

 

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