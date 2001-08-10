На участке ул. Горького в Южно-Сахалинске 4 декабря будут временные ограничения движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 декабря с 10.00 до 13.00 на участке ул. Горького от ул. Пограничной до Емельянова будут краткосрочные ограничения движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На проезжей части проведут работы по реконструкции высоковольтной линии электропередачи. В указанный промежуток времени будет несколько полных перекрытий дороги, каждое длительностью пять минут.

Объезжать участок можно будет по ул. Пограничной, Комсомольской и Емельянова.