Тихоокеанское
информационное агентство
2 Декабря 2022
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В Южно-Сахалинске 2 декабря проверят систему уличного оповещения
16:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На участке ул. Горького в Южно-Сахалинске 4 декабря будут временные ограничения движения транспорта

На участке ул. Горького в Южно-Сахалинске 4 декабря будут временные ограничения движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 декабря с 10.00 до 13.00 на участке ул. Горького от ул. Пограничной до Емельянова будут краткосрочные ограничения движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На проезжей части проведут работы по реконструкции высоковольтной линии электропередачи. В указанный промежуток времени будет несколько полных перекрытий дороги, каждое длительностью пять минут.

Объезжать участок можно будет по ул. Пограничной, Комсомольской и Емельянова.

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