Тихоокеанское
информационное агентство
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16:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских юношей приглашают поступать в военные вузы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военный комиссариат Южно-Сахалинска проводит отбор юношей для комплектования ФГКВОУ ВО Военной академии радиационной, химической, биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Одновременно принимаются заявления для поступления и в другие военные ВУЗы МО РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Южносахалинцы, имеющие и не имеющие военный билет, могут пройти обучение по программам со средней и полной военно-специальной подготовкой.

Для этого необходимо обратиться в отделение призыва и подготовки граждан на военную службу (ул. Чехова, 4, каб. 6) в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Дополнительная информация по телефону 43-04-52.

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