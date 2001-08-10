Более 180 охинцев смогут переехать в южные районы Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новоселье для жителей планируется до конца 2023 года. В Охинском районе принято постановление, согласно которому на юг острова смогут переселяться собственники аварийного жилья льготных категорий, рассказали ТИА "Острова" в регионаьном правительстве.
Взамен непригодных для проживания квартир собственники получают равнозначные жилые помещения. Право на переезд предоставляется людям старше 60 лет, имеющим стаж работы в условиях Крайнего Севера не менее 15 лет. В этой категории приоритет переселения получают охинцы с инвалидностью I или II групп и которым необходимо лечение в областном центре. Что касается собственников, у которых жилплощадь не была единственной на момент признания аварийной, им полагается получение выкупной стоимости за аварийное жилье. Для этого достаточно предоставить оценку стоимости квартиры.
- Данное постановление принято в интересах людей, которые долгое время проработали в условиях Крайнего Севера на благо нашей страны, а теперь живут в аварийных домах, – подчеркнул министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых. По его словам, участие в разработке постановления принимали районные и областные власти, депутаты Сахалинской областной Думы, а также представители надзорных органов, что помогло учесть интересы всех льготных категорий. При этом выбирать воспользоваться ли новой льготой или нет, будут сами жители.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко в островном регионе значительно активизировали темпы строительства и расселения людей из аварийного жилфонда.
Уже к концу декабря 40 семей получат ключи от новых квартир на улице Дзержинского в Охе. Там возводится 80-квартирный дом для граждан, чье жилье пострадало в результате нефтегорского землетрясения 1995 года. Оставшиеся две секции на 40 квартир заселят в начале следующего года.
На еще одной площадке по улице Блюхера строители также возводят дом, предназначенный для переселенцев из аварийного жилья. Пятиэтажку на 75 квартир планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале следующего года.
- Наша задача – строить по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Значительная часть из этого объема – социальное жилье. Последние годы мы ускоренными темпами расселяем людей из непригодных для проживания домов. Ключи от комфортных квартир взамен аварийных получили уже тысячи семей, – отметил Валерий Лимаренко.
Напомним, Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. Всего на расселение непригодных для проживания домов на Сахалине и Курилах одобрена федеральная поддержка в размере 11 млрд рублей. В ближайшую пятилетку ключи от квартир получат около 30 тысяч сахалинцев и курильчан.
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