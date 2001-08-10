Сахалинцы смогут читать книги в "Строках" и экономить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новую онлайн библиотеку «Строки» от МТС включили в приложение МТС Premium. Подписка включает в себя онлайн кинотеатр, музыкальный сервис, защиту от спам-звонков и многое другое. Благодаря пакетному предложению она позволяет сэкономить более тысячи рублей ежемесячно.
МТС включила сервис «Строки» в премиальную подписку доступную для всех сахалинцев, независимо от их оператора связи. Теперь подписчики приложения МТС Premium смогут выбирать и читать понравившиеся книги из большого перечня эксклюзивных изданий, популярной классики, современной российской и зарубежной литературы, слушать авторские и детские подкасты бесплатно до 10 часов в месяц.
«Для любителей комплексного подхода и выгодных предложений добавление сервиса «Строки» в МТС Premium будет очень интересным предложением. Мы создаем свою экосистему современных и востребованных цифровых сервисов, которые делают нашу жизнь проще, ярче и интереснее. Наши клиенты давно ждали онлайн библиотеку в премиум подписке. Теперь «Строки» хорошо дополняют онлайн кинотеатр KION и MTS Music», — отметила директор МТС в Сахалинской области Ольга Воронкина
Сервис «Строки» стал доступен для существующих и новых подписчиков МТС Premium. Для получения доступа к библиотеке нужно авторизоваться в сервисе по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium.
О сервисе «Строки»
«Строки» — созданный МТС сервис цифровых книг с обширным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями, авторскими подкастами, детскими аудиосериалами, а также увлекательной жанровой литературы: любовными романами, исторической прозой, триллерами и многим другим. У сервиса есть собственное издательство, выпускающее книги в первую очередь в цифровом и аудиоформатах, нацеленное на эксклюзивный выпуск современных российских и топовых зарубежных авторов. Функционал сервиса позволяет быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций: сервис работает на основе аналитики предпочтений пользователя и предлагает ему новые интересные книги.
О подписке МТС Premium
Подписка МТС Premium доступна абонентам всех операторов связи во всех регионах России и дает возможность пользоваться наиболее востребованными сервисами экосистемы МТС. Подписчикам доступны 50 ГБ интернета, онлайн-кинотеатр KION (12+) с оригинальными сериалами и эксклюзивными премьерами, облачное хранилище "Вторая память" с объемом 512 ГБ, МТС Music (12+) с доступом к миллионам треков, библиотека «Строки» с обширным каталогом популярной классики, современной литературы. Кроме того, в рамках подписки доступны бесплатная блокировка спам-звонков, приоритетное обслуживание в салонах, контактном центре и МТС Банке, повышенный кешбэк, премиум-статус в маркетплейсе Ozon (18+).
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