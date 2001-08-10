Шесть стран мира увеличили закупки рыбной продукции с Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года значительно вырос экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина в шесть стран мира, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора с начала года оформлено на экспорт 19 150 партий рыбы и морепродуктов общим весом 987 216 тонн. В 2022 году наиболее значительно увеличился экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина в Индонезию (почти в пять раз) и в КНДР (почти в четыре раза).
В частности, в течение года на экспорт в Индонезию оформлено 2 956 тонн рыбопродукции, за соответствующий период 2021 года – 600 тонн.
В КНДР в 2022 году поставлено 4 696 тонны рыбопродукции, в 2021 году – 1 252 тонны.
Кроме того, с начала года в 1,3 раза увеличились экспортные поставки в КНР (всего в эту страну экспортировано 339 097 тонн рыбы и морепродуктов) и в Таиланд (4 164 тонны), в 3,2 раза в Гану - 3 587 тонн, в 1,2 раза во Вьетнам (3 874 тонны).
С начала 2022 года рыбопродукция из Приморского края и Сахалинской области также была поставлена в Республику Корея, Японию, Нигерию и другие страны.
Должностными лицами управления Россельхознадзора проконтролировано соответствие всех экспортных партий требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров.
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