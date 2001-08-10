Дополнительные автобусные остановки появятся в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работа по согласованию новых остановочных пунктов ведется администрацией города совместно с Управлением ГИБДД по Сахалинской области. Для подбора мест, где предполагается оборудовать автобусные остановки, сотрудники ведомства и центра управления городской мобильностью проинспектировали центральные улицы Южно-Сахалинска, а также посетили Дальнее, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Обустройство остановочных пунктов происходит в ходе реформы общественного транспорта. Развитие пассажирских перевозок - один из приоритетов преобразований, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и комфорта пассажиров. Для повышения доступности общественного транспорта администрацией города было принято решение организовать дополнительные места для остановки автобусов.
- Мы уже осмотрели более 40 мест, где планируется оборудовать новые автобусные остановки и павильоны. Сегодня совместно с сотрудниками ГИБДД объезжаем оставшиеся пункты, обсуждаем и корректируем организацию движения общественного транспорта на этих точках, - рассказал и.о. директора МКУ «Центр управления городской мобильностью» Никита Воронцов.
Всего в рамках реформы в Южно-Сахалинске планируется обустроить порядка 70 новых пунктов. Размещение каждого в обязательном порядке проходит согласование с Госавтоинспекцией.
- Наша основная задача - обеспечить безопасность граждан при передвижении на общественном транспорте. Существуют определенные требования ГОСТов к оснащению автобусных остановок. Совместно с администрацией Южно-Сахалинска было принято решение осмотреть остановочные пункты, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом и в начале следующего года, - подчеркнул начальник управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области Игорь Нам.
По итогам поездки с сотрудниками Госавтоинспекции предварительно было согласовано размещение автобусных остановок на Коммунистическом пр., ул. Горького, пер. Алтайском, ул. Детской, ул. Комсомольской, ул Железнодорожной, ул. Пуркаева, и др. Объекты будут появляться на улицах областного центра поэтапно, информацию об их введении муниципалитет оперативно разместит заранее на официальном сайте, в СМИ, а также социальных сетях - официальных аккаунтах администрации города.
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