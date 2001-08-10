Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Елена Воронюк назначена министром имущественных и земельных отношений Сахалинской области. Елена Валерьевна родилась в Южно-Курильске, вся ее трудовая деятельность связана с Сахалинской областью. До нынешнего назначения исполняла обязанности министра имущественных и земельных отношений, показав себя ответственным и компетентным руководителем, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Елена Воронюк начинала трудовой путь в 1996 году в рыбопромышленной компании в родном Южно-Курильском районе. В 2002 году перешла на работу в отдел правового и кадрового обеспечения в управление судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Сахалинской области. После трудилась помощником судьи в Южно-Сахалинском городском суде.

В 2008 году перешла на работу в администрацию Южно-Сахалинска специалистом юридического отдела Главного управления правового и контрольно-ревизионного обеспечения, спустя некоторое время возглавила ведомство. В министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области пришла в 2019 году заместителем руководителя, а в 2020 году стала первым заместителем министра. С сентября 2022 года назначена исполняющей обязанности министра, и за время работы проявила себя ответственным и компетентным руководителем.

Елена Воронюк воспитывает двоих несовершеннолетних детей.