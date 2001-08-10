Вопросы жилищного строительства обсудили на инвестиционном совете в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре, в ходе заседания совета по инвестиционной деятельности при администрации города, обсудили реализацию программы «Дальневосточный квартал», которая призвана увеличить объемы строительства и снизить стоимость жилья, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Во встрече с руководителями и специалистами строительных организаций приняли участие вице-мэр Виталий Данилов, отвечающий за вопросы экономики и вице-мэр Ильдар Ахтариев, курирующий строительную сферу. Презентацию о конкурсном отборе и возможностях программы «Дальневосточный квартал», в рамках которой планируется строительство жилья в планировочном районе Дальнее, представил директор ООО «КРДВ Сахалин и Курилы» Михаил Алешин.
Отметим, до 2026 года в рамках увеличения темпов жилищного строительства на территории городского округа планируется построить не менее 500 тыс. квадратных метров жилья — социального, арендного и коммерческого. Достижению этих результатов в том числе будет способствовать привлечение инвесторов за счет реализации программы «Дальневосточный квартал».
– Застройщики, которых определяют на конкурсной основе, становятся резидентами территории опережающего развития. Им даются преференции в части налоговых послаблений, административной поддержки, подготовки инженерной инфраструктуры, подводящей к земельному участку, – отметил Михаил Алешин.
Добавим, в Дальнем на земельном участке площадью 45,45 гектара планируется построить порядка 245 тысяч квадратных метров жилья, при этом не менее 20 процентов – для социальных нужд. Также будет запланировано строительство школы на 900 мест и детского сада на 220 мест.
Это ключевой момент при строительстве новых микрорайонов – при планировании застройки проектом должны быть предусмотрены учреждения образования, общественные пространства и другие объекты, необходимые для комфортного проживания.
Напомним, конкурсный отбор для застройщиков объявлен «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» 18 ноября. Его итоги подведут в конце декабря. Подробная информация размещена на официальном сайте КРДВ.
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