Тихоокеанское
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1 Декабря 2022
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14:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Благовещенск приедет чемпион мира по пляжному футболу

В Благовещенск приедет чемпион мира по пляжному футболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске состоится второй городской форум «Спорт - норма жизни». Как сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на администрацию областного центра, участники обсудят школьный спорт и перспективы развития массового детского спорта в Благовещенске, лучшие практики популяризации массового спорта в амурской столице, спорт высших достижений. Амурчанам расскажут о событийном туризме и как мероприятие сделать визитной карточкой организации, про цифровизацию спортивной сферы, в частности, онлайн платформу «Мой спорт», ее функционал для тренеров, родителей и организаций. 

Среди спикеров - капитан сборной России по пляжному футболу Кирилл Романов, заслуженный мастер спорта России Юрий Крашенинников, кандидат биологических наук, практикующий трансформационный, кризисный, спортивный психолог Людмила Юрлова, бизнес-коуч Екатерина Сидорова и другие.

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