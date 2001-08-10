Расчистку улиц Южно-Сахалинска от снега и наледи контролирует мэр областного центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра города Сергея Надсадина специалисты департамента общественной безопасности и контроля провели мониторинг улично-дорожной сети города на предмет надлежащей очистки проезжей части дорог и тротуаров от наледи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

- Сегодня, 30 ноября, с 6.00 по моему поручению специалисты департамента общественной безопасности и контроля провели мониторинг не только на улицах, находящихся в центре города, но и в планировочных районах. Отделу муниципального жилищного контроля поручено выйти на проверку расчистки дворов,- комментирует мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Утром 30 ноября были осмотрены улицы Горького, Больничная, Ленина, Железнодорожная, Сахалинская, Хабаровская, Поповича, Комсомольская, Физкультурная, Емельянова, Есенина, Пуркаева, Сахалинская, пр. Победы, пр. Мира, а также улицы, находящиеся на содержании муниципалитета в планировочных районах Луговое, Ново-Александровск, Дальнее, с. Ключи.

В целом, соответствующие работы проведены хорошо. Вместе с тем, есть недостатки в работе отдельных подрядчиков.

Так, проведенный мониторинг на улицах Сахалинской, Хабаровской (подрядчик ООО «Транслайн») показал наличие по состоянию на 7.00 стекловидного льда на тротуарах. Следы обработки песко-соляной смесью отсутствовали.

Кроме того, наличие зимней скользкости на тротуарах установлено на улице Советской (с. Ключи), Юбилейной, 2-Железнодорожной (Луговое), 2-Заречной (Ново-Александровск). Подрядная организация - ООО «Перевал».

Информация о недостатках доведена в департамент дорожного хозяйства и благоустройства для их устранения и претензионной работы в рамках муниципальных контрактов.

Отдел по контролю за сохранностью автомобильных дорог проведет повторный мониторинг участков дорог, на которых выявлен гололед. В случае непринятия подрядчиками мер к устранению зимней скользкости в нормативные сроки, материалы направят в ГИБДД для привлечения к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Напомним, что сведения о дорожных участках, где есть гололедица, можно сообщить по телефону диспетчерской департамента дорожного хозяйства и благоустройства: 300-475.

О фактах некачественной работы управляющих компаний жители могут сообщить на горячую линию ГЖИ: 43-24-20 и в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города.