Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2022
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09:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Мэрия Южно-Сахалинска продлила прием заявок на замещение вакантной должности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска до 8 декабря продлен срок приема документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы - референта отдела обеспечения функционирования и безопасности системы образования департамента образования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ознакомиться с квалификационными требованиями и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе«Прием на работу. Конкурсы».

Документы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики). Справки по телефону 300-913 (доб. 5).

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