Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2022
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17:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине мобилизованные учатся уничтожать бронетехнику противника

На Сахалине мобилизованные учатся уничтожать бронетехнику противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине совершенствуют свои навыки по уничтожению бронированной техники условного противника с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Успеновский» боевые офицеры армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) помогают вспомнить мобилизованным военнослужащим как быстро и правильно подготовить комплекс ПТУР к стрельбе, выполнить пуск ракеты и её сопровождение до попадания в цель.

Помимо этого, военнослужащие выполняют нормативы по смене огневой позиций, ведению разведки местности, боевой стрельбе.

Так, мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине ведут огонь по появляющимся и движущимся целям, имитирующие тяжёлую бронетехнику «противника», на расстоянии от 1000 до 2000 метров.

Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят ежедневно,  как днём, так и ночью.

 

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