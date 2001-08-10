На Сахалине мобилизованные учатся уничтожать бронетехнику противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине совершенствуют свои навыки по уничтожению бронированной техники условного противника с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Успеновский» боевые офицеры армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) помогают вспомнить мобилизованным военнослужащим как быстро и правильно подготовить комплекс ПТУР к стрельбе, выполнить пуск ракеты и её сопровождение до попадания в цель.

Помимо этого, военнослужащие выполняют нормативы по смене огневой позиций, ведению разведки местности, боевой стрельбе.

Так, мобилизованные военнослужащие ВВО на Сахалине ведут огонь по появляющимся и движущимся целям, имитирующие тяжёлую бронетехнику «противника», на расстоянии от 1000 до 2000 метров.

Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят ежедневно, как днём, так и ночью.