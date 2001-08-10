17:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Поля для гольфа на Сахалине покроет газон из импортных трав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован ввоз из Республики Корея партии семян газонных трав.
Партия семян общим весом около 227 килограммов прибыла в контейнере на судне.
Партия семян общим весом около 227 килограммов прибыла в контейнере на судне.
Вся партия - это семена газонных трав, которые будут использованы заказчиком для того, чтобы засеять гольф-поля.
Считается, что качественное травянистое покрытие – одно из самых важных требований при обустройстве гольф-поля, оно должно быть устойчивым к повреждениям, плотным и соответствовать другим обязательным требованиям. Под стандарты спортивных газонов подходят далеко не все семена газонных трав.
Управлением Россельхознадзора проконтролировано соответствие партии фитосанитарным требованиям Российской Федерации
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