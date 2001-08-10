Детские площадку в Сахалинской области приведут в порядок к 1 мая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Валерий Лимаренко потребовал привести в порядок детские площадки на островах к 1 мая. Об этом губернатор Сахалинской области заявил на заседании регионального правительства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Детские площадки должны быть безопасными – это наше главное требование к таким объектам. Рисковать здоровьем детей ни один муниципальный глава не имеет никакого морального права. В самое ближайшее время необходимо убрать элементы, представляющие угрозу для безопасности детей. А до 1 мая надо починить и подкрасить оборудование, подровнять ограждения. При этом важно, чтобы главы отнеслись к этой работе не формально и уже в следующем году восстановили всё, что пришлось ранее демонтировать по соображениям безопасности, оставлять детей без доступного досуга недопустимо, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Ранее глава региона поручил к 1 декабря провести инвентаризацию детских игровых площадок на островах. К этой дате для губернатора будет подготовлен развернутый доклад о результатах выполнения масштабной работы. За каждой детской площадкой будет закреплен свой ответственный – сотрудник управляющей компании и муниципалитета. Два раза в год будет проводиться их ревизия, с результатами которой жители смогут ознакомиться на сайте муниципального образования.
Напомним, в Сахалинской области разработан новый стандарт содержания детских площадок, где отражены требования к документам, внешнему виду, покрытию и уборке. К примеру, вход на объект не должен иметь препятствий – бордюров, ступенек. По всему периметру площадки необходимо ограждение, высота которого – не менее 0,7 метра. Покрытие нужно использовать специализированное, мягкое.
Высокие требования предъявляются и к уборке детских площадок. Каждый день необходимо подметать и выбрасывать мусор с территории, песочниц и урн. Каждую неделю – по мере надобности – должны проводить косметические работы и стирать надписи. Ежегодно будет проходить комиссионный осмотр по выявлению недостатков в содержании.
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