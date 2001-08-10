Более двух тысяч нарушений правил благоустройства зарегистрировано в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля администрации города осуществляют мониторинг соблюдения правил благоустройства, а также работают с обращениями граждан по фактам нарушения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, административной комиссией города за истекший период 2022 года рассмотрено 2165 дел об административных правонарушениях. Большая их часть связана с парковкой на газонах и озелененных территориях, торговлей в неустановленных местах, с невыполнением работ по очистке кровель от снега, наледи и сосулек, проведением земляных работ с нарушением, игнорированием установленного муниципальными правовыми актами порядка обращения с отходами, выносом грязи на автомобильные дороги города.

В частности, за 11 месяцев текущего года около 50 раз к административной ответственности были привлечены нарушители за вынос колесами техники грунта с территорий производства строительных работ. Одним из самых проблемных объектов стала стройплощадка в восточной части ул. Украинской. В теплый период здесь отмечался значительный объем выноса грязи на дорогу вдоль жилого микрорайона. Проблема была связана с недостаточной мощностью пункта помывки колес. Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля совместно с экипажами ГИБДД регулярно проводили рейды на объекте и привлекали нарушителей к ответственности. Было составлено более 30 протоколов о привлечении к административной ответственности.

Как рассказал начальник отдела по контролю за сохранностью автомобильных дорог Максим Лебедев, специалисты ежедневно проводят мониторинг состояния ул. Украинской.

Также застройщик завершает работу по обустройству объездной дороги в районе ТЭЦ. Как только объезд будет готов, движение большегрузов со стройки вдоль жилых домов прекратится.

Напомним, на территории городского округа запрещается вынос грунта и грязи на колесах автотранспорта. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность по п. 10 ч. 1 ст. 21-4 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 №490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» в виде штрафа на граждан до 4 тысяч рублей, на юридических лиц до 100 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей.

Добавим также, что департамент общественной безопасности и контроля проводит профилактические мероприятия по предупреждению нарушений обязательных требований в сфере благоустройства на территории городского округа. Проведение профилактической работы позволяет выявить причины, факторы и условия, влекущие нарушения, а также сформировать единое понимание обязательных требований в сфере благоустройства у граждан. Так, за истекший период объявлено 638 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Большая часть нарушений была устранена незамедлительно.