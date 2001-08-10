Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2022
Сейчас 04:34
61,07|63,39|66,91
Участок улицы Емельянова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
14:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке для студентов-медиков увеличили количество бюджетных мест

На Камчатке для студентов-медиков увеличили количество бюджетных мест

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 200 выпускников школ в следующем году смогут получить профессию медика бесплатно в стенах единственного на Камчатке медколледжа, сообщает ИА "Кам 24".

«Всего в следующем учебном году будет выделено 210 бюджетных мест, что на десять мест больше, чем в текущем году. Это очень важное направление работы и отмечу, что нам удалось выстроить эффективную схему взаимодействия с Камчатским медицинским колледжем и, безусловно, работа в этом направлении будет усилена. Уверен, что мы сможем добиться серьезных изменений», — сообщил министр здравоохранения Камчатского края  

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?