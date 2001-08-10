В Сахалинской области "поумнели" 23 ФАПа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
13 современных программно-аппаратных комплексов "Умный ФАП" поставлены в сельские медпункты в этом году, 10 – были установлены в 2021-ом. Оборудование отлично себя зарекомендовало, и губернатор Валерий Лимаренко поручил продолжить оснащение фельдшерско-акушерских пунктов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Накануне СМАРТ-оборудование получили ФАПы в Гастелло и Леонидово Поронайского района. Измерение давления и уровня холестерина, общий анализ крови, электрокардиограмма – теперь жители сел могут пройти базовую диагностику, минуя посещение центральной районной больницы.
– Теперь мы можем сдать анализы родном селе. Это стало таким облегчением для нас всех. Особенно для пенсионеров и всех тех, кому по состоянию здоровья трудно ездить на автобусе в город, – поделилась жительница села Леонидово Татьяна Моисеева.
Программно-аппаратный комплекс «Умный ФАП» имеет возможность подключения к Интернету, аппаратура собрана в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. В комплект входят ноутбук, электрокардиограф, тонометр, анализатор крови, аппарат измерения холестерина и другое оборудование.
Еще один СМАРТ-комплекс скоро появится в Матросово. Сейчас в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» здесь возводится новый фельдшерско-акушерский пункт. После сдачи объекта у местных жителей будет возможность пройти обследования на новом оборудовании.
– Новая аппаратура дает возможность в выездной форме обследовать пациентов и проводить диагностику, ее результаты сразу же отображаются на компьютере. Жители сел могут пройти обследование в рамках диспансеризации или при наличии каких-либо жалоб на здоровье, – рассказал министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов.
Одними из первых в этом году новое оборудование начали осваивать медицинские работники Южных Курил. СМАРТ-аппаратура была доставлена в села Головнино и Дубовое. Также новая аппаратура поступила в села Корсаковского, Александровск-Сахалинского, Охинского и Анивского районов.
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