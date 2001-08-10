Сахалинка добилась перерасчета за некачественные ЖКУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница села Новотроицкого в Анивском районе добилась, чтобы коммунальная компания занялась проблемой с песком в воде. После её жалобы предприятию пришлось промыть систему водоснабжения в так называемом сферовском посёлке, сообщает astv.ru.

Речь идёт о домах на улице Снежной. "АКоС упорно игнорирует жалобы жильцов на воду ненадлежащего качества. Вода постоянно идёт с песком", - написала женщина на "Сахалин.онлайн" и приложила фото в доказательство.

Администрация района рассмотрела заявление и проконтролировала ситуацию. В итоге АО "Анивские коммунальные системы" (АКоС) 16 и 22 ноября промывала трубы водоснабжения, питающие жилые дома в этом районе. Воду с песком сбросили из системы.

"В связи с некачественным предоставлением коммунальной услуги АКоС проведёт перерасчет сумм оплаты за текущий месяц 2022 года", - добавили чиновники.