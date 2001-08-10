Южно-Сахалинск чистят от снега более 100 специализированных автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
29 ноября в Южно-Сахалинске в течение дня ожидаются сильные осадки, усиление ветра. К расчистке улично-дорожной сети города сегодня приступили 131 человек и 109 единиц техники. Особое внимание уделяется социально-значимым объектам: учреждениям образования и здравоохранения, сообщили ТИА "Острова" в городской администрации.
Спецтехника продолжает расчистку от снега проезжей части, тротуаров, парковочных карманов, остановочных пунктов. Дорожные службы - около 15 рабочих и 70 единиц техники - вели работы и в ночное время.
Утром на городские маршруты вышло 189 пассажирских автобусов. Дорожная обстановка стабильная.
В городском округе ведутся мероприятия по обработке улиц противогололедной смесью. Регулярный мониторинг качества очистки ведут специалисты отдела по содержанию автомобильных дорог и департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Сведения о дорожных участках, где есть гололедица, можно сообщить по телефону диспетчерской департамента: 300-475.
Напоминаем, что ответственность за ненадлежащее состояние придомовой территории и кровли несет управляющая компания. За качеством содержания управляющими компаниями дворовых территорий следят сотрудники отдела муниципального жилищного контроля. Сегодня в течение дня сотрудники будут вести мониторинг поступающих обращений жителей, каждое из них будет оперативно обрабатываться, по надобности совершат выезд на место.
О фактах некачественной работы управляющих компаний жители могут сообщить на горячую линию ГЖИ: 43-24-20 и в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города.
Кроме того, автомобилистов просят учитывать информацию об ограничениях движения в связи с проведением работ по газификации. До 29 ноября включительно ограничен проезд на участке ул. Трудовой от дома №10 до перекрестка с ул. Блока.
До 30 ноября ограничено движение в районе дома №6 по ул. Островной в планировочном районе Лиственничное. Движение осуществляется по одной полосе. Для объезда также можно использовать переулки Отрадный и Цветочный.
До 7 декабря продлено частичное ограничение движения транспорта на ул. Проточной от перекрестка с ул. Сахалинской до дома № 184А. по ул. Проточной.
За актуальной информацией о дорожной обстановке можно следить в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью».
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий оперативные службы Южно-Сахалинска находятся в режиме повышенной готовности. В случае возникновения ЧС — нужно звонить по единому телефону вызова экстренных служб: 112.
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