Школа №7 Поронайска отпраздновала 75-ый день рождения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Школа №7 Поронайска 25 ноября отметила значимый юбилей – 75 лет со дня образования. Выпускники прошлых лет, учащиеся и их родители, учителя, ветераны педагогического труда и все, кто трепетно относится в школе, собрались в этот день в концертном зале «Центральный».
Праздничную программу, посвященную юбилею школы, открыла директор Елена Гулько. На концерте, подготовленном коллективом и учениками, выступили многочисленные гости, друзья школы, учителя-ветераны. Поздравить школу с праздником пришли мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков, депутат Сахалинской областной Думы Александр Радомский, председатель Собрания Поронайского городского округа Виктория Кривошеева, директор департамента образования культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа Наталья Анисова. Выступающие неоднократно выразили большую благодарность педагогам, которые вкладывали и продолжают вкладывать в детей все самое лучшее.
В честь юбилея почетные гости вручили директору и педагогам и сотрудникам школы грамоты, благодарности и подарки. Почетных грамот Администрации округа были удостоены директор Елена Гулько, учитель русского языка и литературы Ирина Томарева, завхоз Татьяна Кузнецова, благодарности из рук мэра получили учитель математики Зоя Жилкина, учитель музыки Любовь Стеблянская. За высокие результаты в обучении подрастающего поколения и многолетний труд Александр Радомский вручил благодарственные письма Сахалинской областной Думы учителю технологии Татьяне Ауловой и учителю начальных классов Елене Лисакович. Грамотами районного Собрания Виктория Кривошеева наградила учителя английского языка Елену Валушеву, учителя географии Наталию Ибрагимову, учителей начальных классов Татьяну Слугину и Александру Струкову, педагога-организатора Татьяну Усольцеву, секретаря руководителя Ольгу Сметанину, уборщика служебных помещений Наталью Иванову.
Поддержали праздничную атмосферу шикарные творческие номера учеников и педагогов. Слова признательности и благодарности звучали в адрес педагогов образовательного учреждения и тех, кто стоял у истоков создания школы весь вечер. Видеопоздравления прислали министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева и выпускники прошлых лет, проживающие сейчас в разных уголках России и зарубежных стран.
За 75-летнюю историю школы произошло немало значимых событий. Среди них нельзя не отметить масштабную реконструкцию здания школы, после которого учебное заведение стало комфортным и современным. Классы образовательного учреждения оснащены современным мультимедийным оборудованием, имеется ресурсный центр, кабинет информатики, оснащенный оборудованием для занятий робототехникой, открылся медиацентр, класс под открытым небом. Как было отмечено на мероприятии, впереди у школы – грандиозные планы, которые они надеются осуществить без проблем. Ведь учителя, дети и родители – это большая и дружная команда, которая общими усилиями смогут решить все поставленные задачи.
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