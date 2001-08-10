"Сахалинэнерго" исполнилось 60 лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию ПАО «Сахалинэнерго», прошло в Южно-Сахалинске. Поздравить энергетиков и ветеранов отрасли пришли представители органов власти, общественных организаций, рассказали ТИА "Острова" с энергетической компании.
От имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина к гостям праздника обратился вице-мэр Дмитрий Хайбриев.
- Развитие всех отраслей экономики и социальной сферы, качество проживания во многом зависит от бесперебойной работы энергокомплекса. Для Южно-Сахалинска и других муниципалитетов региона стабильное энерго- и теплоснабжение необходимо - в любую погоду и время суток вы всегда готовы прийти на выручку, восстановить подачу света и тепла людям. Это настоящий трудовой подвиг! Спасибо и вашим семьям, которые разделяют с вами все волнения и тревоги, - отметил Дмитрий Хайбриев.
За добросовестный труд и большой вклад в развитие энергетической отраcли он вручил 4 специалистам предприятия — профессионалам своего дела приветственные адреса администрации Южно-Сахалинска. Так, приветственными адресами были отмечены аппаратчик химводоочистки электростанции химического цеха обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» Ирина Пискаева, машинист вагоноопрокидывателя топливно-транспортного цеха обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» Игорь Гуреев, электромонтажник по кабельным сетям строительно-монтажного управления филиала «Распределительные сети» Егор Велижинский, инженер по надзору за строительством филиала «Распределительные сети» Павел Бондарев.
Отметим, сегодня «Сахалинэнерго» занимается созданием дополнительных генерирующих мощностей, подстанций и ЛЭП по всей Сахалинской области. Только в одном Южно-Сахалинске за последние месяцы введена в работу линия электропередачи напряжением 35 кВ между подстанциями «Хомутово» и «Хомутово-2». Это повысило надежность электроснабжения Октябрьского, «Зимы», жилого комплекса «Аралия», областной больницы, реабилитационного центра для инвалидов и ряда других объектов. Проводится реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ, которая также направлена на повышение качества подачи электроэнергии в Хомутово и Октябрьский. Идут работы по переносу под землю участка воздушной ЛЭП в районе Ботанического сада.
В адрес работников крупнейшего сахалинского производителя электрической и тепловой энергии прозвучало немало слов благодарности за ежедневный напряженный труд на благо жителей региона. За высокий профессионализм были награждены еще 67 специалистов.
Все торжество праздничное настроение создавали сахалинские артисты, которые подарили яркие хореографические и вокальные номера.
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