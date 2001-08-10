В шести районах Сахалинской области полностью выполнен план по капремонту домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядные организации отремонтировали 43 конструктива в 27 домах в Анивском, Курильском, Ногликском, Охинском, Томаринском и Углегорском округах. В этом числе 9 фасадов, 6 крыш и 28 инженерных сетей - электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

- В целом в Сахалинской области на данный момент отремонтировано 207 конструктивных элементов в 123 домах, что составляет 88% от общего объема. В остальных домах в большинстве случаев работы завершены и объекты находятся на стадии приемки, - отметила заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Полина Цой.

Приемку работ осуществляет комиссия. В ее состав входят представители Фонда капитального ремонта, администраций, подрядной организации, управляющих компаний и выбранные собственниками уполномоченные лица.