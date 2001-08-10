Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В понедельник, 28 ноября, в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса "Юниор" по ул. Деповской, 1, начнутся ремонтные работы по замене напольного покрытия. Завершить их планируют в пятницу, 2 декабря. На время проведения плановых работ спортивный комплекс будет закрыт для посещения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Планируется, что спортивные занятия в комплексе возобновятся в субботу, 3 декабря. Как сообщили в МАУ «Спорт», в чьем ведении находится комплекс «Юниор», все занимающиеся в зале были заранее предупреждены, тренировочный процесс не пострадает - часть спортсменов находятся на соревнованиях, часть занимаются в других спортивных залах.