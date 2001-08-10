Тихоокеанское
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09:06, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке сфотографировали ноябрьского медведя-рыболова

На Камчатке сфотографировали ноябрьского медведя-рыболова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Камчатском заказнике сфотографировали медведя, занятого ловлей рыбы в Курильском озере. Специалисты объяснили, почему хищник все еще не спит, передает ИА "Кам 24".

Запечатлеть хищника за охотой на рыбу удалось Сергею Колчину. Снимок опубликовал телеграм-канал об окружающей среде «Кедр.медиа». Как пишет издание, днем воду озера в заказнике пригревает солнце, а температура воздуха поднимается до ноля градусов. Рыбачить в таких условиях животному не холодно.

«К этому времени звери набрали достаточно жира, а упитанный медведь устойчив к морозам. К зиме у него отрастает густой подшерсток и остевой волос. А на подошвенных мозолях - пятках - образуется толстая жировая прослойка, поэтому медведи могут подолгу стоять в ледяной воде, высматривая рыбу», - пишет «Кедр.медиа».

Ранее специалисты Кроноцкого заповедника объяснили, почему камчатские медведи могут подолгу не ложиться спать. По мнению ученых, поводом для начала спячки становится не выпадение снега или понижение температуры воздуха, а отсутствие пищи. Пока рыба доступна, медведи продолжают есть.

Научные сотрудники пояснили, что на Курильском озере нерест нерки длится с июля по март. Благодаря почти круглогодичному раздолью, некоторые животные могут впасть в спячку и после Нового года.

«Почему же кто-то укладывается спать раньше, а кто-то позже? Потому что некоторые просто любят кушать. Вот и весь секрет», - заключили в заповеднике.

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