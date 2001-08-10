На Камчатке сфотографировали ноябрьского медведя-рыболова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Запечатлеть хищника за охотой на рыбу удалось Сергею Колчину. Снимок опубликовал телеграм-канал об окружающей среде «Кедр.медиа». Как пишет издание, днем воду озера в заказнике пригревает солнце, а температура воздуха поднимается до ноля градусов. Рыбачить в таких условиях животному не холодно.
«К этому времени звери набрали достаточно жира, а упитанный медведь устойчив к морозам. К зиме у него отрастает густой подшерсток и остевой волос. А на подошвенных мозолях - пятках - образуется толстая жировая прослойка, поэтому медведи могут подолгу стоять в ледяной воде, высматривая рыбу», - пишет «Кедр.медиа».
Ранее специалисты Кроноцкого заповедника объяснили, почему камчатские медведи могут подолгу не ложиться спать. По мнению ученых, поводом для начала спячки становится не выпадение снега или понижение температуры воздуха, а отсутствие пищи. Пока рыба доступна, медведи продолжают есть.
Научные сотрудники пояснили, что на Курильском озере нерест нерки длится с июля по март. Благодаря почти круглогодичному раздолью, некоторые животные могут впасть в спячку и после Нового года.
«Почему же кто-то укладывается спать раньше, а кто-то позже? Потому что некоторые просто любят кушать. Вот и весь секрет», - заключили в заповеднике.
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