Камчатка заняла первое место в России по расходам семей на вредные привычки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации FinExpertiza, расходы жителей полуострова на вредные привычки за год возросли на 16,7 %. Теперь в крае семья из трех человек тратит на них 6 478 рублей в месяц. На втором месте в рейтинге расположилась Москва, где семейные расходы на вредные привычки в среднем составили 6 230 рублей, на третьем месте Мурманская область – 6 030 рублей.

При этом, по данным экспертов, камчатцы стали экономить на культурно-развлекательном и спортивном досуге, тратя на него всего 621 рубль (на 46,7 % меньше, чем раньше).

Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян сравнивает сложившуюся ситуацию с откатом к «ковидной» модели потребления. Попытка людей «подсластить пилюлю», по его мнению, напрямую связана с экономической и социальной нестабильностью в стране. В условиях стресса потребители переходят на более дешевые категории продуктов и услуг. В России, например, на 27 % упал спрос на бытовую технику, отмечает эксперт.