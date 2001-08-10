Вице-мэр Южно-Сахалинска и зам прокурора встретились с жителями Хомутово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мероприятии приняли участие вице-мэр Алексей Римша и заместитель прокурора города Южно-Сахалинска Олег Приступин. Большинство обращений жителей касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории, организации освещения, рассказали ТИА "Острова" в городской администраци.

Разъяснения по вопросам также давали руководители структурных подразделений администрации. Отметим, что формат выездных встреч позволяет не только обозначить и принять в работу обращения жителей, но и во многих случаях на месте найти решение по многим вопросам.

- Ни одно обращение не останется без внимания. На какие-то мы ответили сразу, что-то взято на контроль и принято в работу. К примеру, поступил вопрос об обустройстве детской площадки — людям нужно определить, где они хотят видеть эти зону, район очень плотно застроен, свободных земель как таковых нет, и жители должны дать свои предложения, которые проработают. Мы также объяснили, что детские площадки сейчас строятся там, где сами жители готовы оплачивать их содержание. Следить за состоянием детских площадок - обязанность собственников. Еще одна просьба поступила об организации водоснабжения, у жителей есть предложения, которые надо проработать и понять, насколько они реализуемы, - комментирует вице-мэр Алексей Римша.

Актуальным для жителей планировочного района на встрече был вопрос об асфальтировании ряда дорог —он взят в проработку. Также изучаются механизмы организации освещения на ряде улиц района. В частности, поступил вопрос по улице Ермака — жителям сообщили, что освещение здесь появится до конца года, МУП «Электросервис» установит светильники на опорах .

Также людей волновал вопрос о надлежащем содержании пешеходных дорожек от Октябрьского к автобусной остановке по ул. Ленина у торгово-развлекательного центра «Сити Молл». Организация расчистки взята на контроль, обслуживающей организации укажут на необходимость регулярно и качественно проводить эти работы.

Напомним, выездные приемы проходят в формате диалога и продолжаются до последнего обращения. Все вопросы фиксируются в протоколе встречи, в дальнейшем по каждому из них готовится ответ.