Тихоокеанское
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17:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Мобилизованные сахалинцы учатся корректировать огонь артиллерии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Операторы современных комплексов беспилотной летательной авиации (БПЛА) на Сахалине отрабатывают действия по корректировке огня артиллерии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Практические действия на полигоне «Успеновский» с мобилизованными военнослужащими проходят под руководством опытных офицеров армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и участников боевых действий.

В ходе занятий разведывательные группы, в арсенале которых имеются современные квадрокоптеры, обнаружили скопление боевой техники и живой силы условного противника укрывшегося в лесном массиве.

С помощью разведывательных комплексов БПЛА мобилизованные военнослужащие ВВО передали координаты огневых позиций на командный пункт миномётной батареи.

Расчёты 120-мм миномётов «Сани» произвели пристрелочный залп, после чего выполнили корректировку огня и нанесли точный удар по противнику.

Боевые стрельбы выполнялись по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу «противника» на расстоянии от 2 до 5 километров.

В ходе тренировки мобилизованные артиллеристы и расчеты беспилотных летательных аппаратов армейского корпуса ВВО на Сахалине показали высокий уровень слаженности действий.

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