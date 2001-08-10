В Поронайском районе продолжается работа по сносу аварийного жилого фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе продолжается ликвидация непригодного для проживания жилья. Под снос идут дома, расселенные ранее в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения качественным жильем».

В ближайшие дни к демонтажу аварийной пятиэтажки приступят по улице Комсомольской, 12 в Поронайске. Подрядчик готовит площадку, установлено ограждение по периметру. В 2021 году жители этого дома были переселены в новостройки по улицам Торговая, Совхозная и Фрунзе.

Всего в нынешнем году с карты района исчезли двадцать домов, общей площадью более 7,5 тысяч квадратных метров. Аварийный жилфонд демонтировали и утилизировали в селах Гастелло, Восток, пгт Вахрушев. В Поронайске демонтировали два здания – дом № 98 по улице Октябрьской, дом №176 по улице Восточной. Кроме того, до конца 2022 года будет заключен еще один контракт на утилизацию и снос десяти расселенных домов в селе Восток, расположенных по улицам Мира и Гагарина.