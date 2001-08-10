Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2022
Сейчас 19:27
60,50|62,29|66,91
Жителям Южно-Сахалинска расскажут, как получить муниципальное жилье будучи малоимущим
17:06, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе продолжается работа по сносу аварийного жилого фонда

В Поронайском районе продолжается работа по сносу аварийного жилого фонда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе продолжается ликвидация непригодного для проживания жилья. Под снос идут дома, расселенные ранее в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения качественным жильем».

В ближайшие дни к демонтажу аварийной пятиэтажки приступят по улице Комсомольской, 12 в Поронайске. Подрядчик готовит площадку, установлено ограждение по периметру. В 2021 году жители этого дома были переселены в новостройки по улицам Торговая, Совхозная и Фрунзе.

Всего в нынешнем году с карты района исчезли двадцать домов, общей площадью более 7,5 тысяч квадратных метров. Аварийный жилфонд демонтировали и утилизировали в селах Гастелло, Восток, пгт Вахрушев. В Поронайске демонтировали два здания – дом № 98 по улице Октябрьской, дом №176 по улице Восточной. Кроме того, до конца 2022 года будет заключен еще один контракт на утилизацию и снос десяти расселенных домов в селе Восток, расположенных по улицам Мира и Гагарина.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?