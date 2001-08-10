Жителям Южно-Сахалинска расскажут, как получить муниципальное жилье будучи малоимущим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прямая телефонная линия на тему: «Порядок признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в городском округе «Город Южно-Сахалинск» состоится 25 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки будут принимать специалисты отдела муниципальной социальной политики департамента социальной политики Южно-Сахалинска с 16.00 до 17.00 по телефону 300-712.

В ходе прямой телефонной линии специалисты отдела расскажут жителям города о порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в городском округе «Город Южно-Сахалинск», в том числе на основании каких документов граждане признаются малоимущими.

Также консультацию по указанному вопросу можно получить с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 в департаменте социальной политики по адресу: ул. Комсомольская, 169, кабинеты №1 и №3.