Более миллиарда икринок кеты заложили на инкубацию в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области в 2022 году впервые заложили на инкубацию свыше 1 миллиарда икринок кеты. По состоянию на 23 ноября, в регионе действует 71 рыбоводное предприятие, 16 из них - федеральные, пишет astv.ru.

Как сообщает Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства, всего в пользование предоставлены 56 рыбоводных участков для товарной аквакультуры - 40 тихоокеанских лососей и 16 - беспозвоночных, макрофитов.

Всего объём собранной и заложенной на инкубацию икры на сегодняшний день составляет более 1,4 миллиарда штук, более половины - для искусственного воспроизводства. Почти 400 миллионов из этого объёма - икринки горбуши.

Работы по сбору икры продолжаются на рыбоводных заводах Кунашира.