10 тысяч новых деревьев посадили в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это стало возможным благодаря национальному проекту «Экология», который реализуется в Сахалинской области под контролем губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Активная фаза лесовосстановительных работ на Сахалине и Курилах в этом году завершилась. С весны делать свою основную работу сотрудникам лесничества помогали неравнодушные люди, участвовавшие в экологических акциях.

Так, в мае-июне во всех районах прошла ежегодная акция «Сад памяти». Ее цель – увековечить память каждого, кто погиб в Великой Отечественной войне. На островах за полтора месяца было высажено 6239 саженцев. К акции присоединилось более тысячи жителей региона. Всего на территории большинства районов удалось провести 40 организованных высадок саженцев.

– В мае мы сажали елочки в окрестностях Южно-Сахалинска. С радостью приняла участие в акции вместе с одноклассниками. Посадить дерево – я считаю, это лучший способ почтить память павших. Дерево живет долго и радует живущих на земле, – поделилась школьница из областного центра Мария Смирнова.

Акцию «Международный день лесов» в этом году поддержали более тысячи человек. Это представители власти, бизнеса, школьники, юные спортсмены, ребята из «Школьных лесничеств», воспитанники детских садов, их родители и просто неравнодушные сахалинцы и курильчане. В ходе акции прошли лекции-презентации, беседы, викторины, конференции, классные часы, конкурсы рисунков, выставки фотографий, игры на темы, посвященные лесу.

А осенью на территории Южно-Сахалинского лесничества агентство организовало еще одну масштабную акцию – «Сохраним лес». Благодаря ей за один день сахалинский лес расширился более чем на две тысячи молодых лиственниц. На место и обратно участников доставили на специальных проходимых машинах, обеспечили всех необходимым инвентарем. Всего по области в рамках этой акции удалось посадить около четырех тысяч саженцев.

– Сахалинцы и курильчане – активные люди. Каждый год мы приглашаем принять участие в экоакциях земляков и всегда находим живой отклик. Хочу поблагодарить всех, кто не жалеет сил и личного времени на эту работу, кто бережно относится к нашей уникальной островной природе. Восстановление лесов – очень важное дело, – прокомментировал руководитель агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Роман Остапенко.

Ежегодно лесовосстановление на территории лесного фонда Сахалинской области выполняется на площади более трех тысяч гектаров. Основная часть работ в этом году уже выполнена. Сейчас лесные хозяйства готовятся к весенним посадкам. Организатором лесовосстановительных мероприятий традиционно выступило агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.