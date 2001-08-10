Ряд компаний Южно-Сахалинска подключились к акции "Городская елка добра"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К новогодней акции «Городская елка добра», исполняющей заветные желания детей, уже подключились ряд компаний Южно-Сахалинска, а также департаменты и структурные подразделения администрации города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Сегодня к «Городской елке добра» присоединились ООО «Клиника 21 век», кофейня Papa Coffee и барное объединение PR bar, ООО «Би-Лоджикс», детский центр «Учи.ру» и др. Очень радует, что не остаются в стороне и коллективы администрации города. Мечты ребят исполнят департамент экономического развития, департамент архитектуры и градостроительства, департамент дорожного хозяйства и благоустройства, департамент централизованных закупок, департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка, департамент контроля в сфере закупок и финансов, департамент по организационной работе, департамент образования, МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства», контрольно-счетная палата города Южно-Сахалинска и другие, - подчеркнула директор департамента информационной политики администрации Южно-Сахалинска Каширина Екатерина.
Кроме этого, информационную поддержку акции оказала популярный сахалинский блогер Ольга Стафеева. На своей странице в социальной сети ВКонтакте она призвала всех неравнодушных присоединиться к проекту.
Напомним, «Городская ёлка добра» - один из самых ярких проектов администрации города Южно-Сахалинска. Его курирует вице-мэр Елена Федорова. Координатором выступает департамент информационной политики администрации Южно-Сахалинска.
Активное содействие оказывают руководители и сотрудники департаментов культуры, образования, внутренней и социальной политики муниципалитета, департамента по организационной работе, а также представители администраций школ, которые, как правая рука Деда Мороза, помогают узнать, что загадали юные горожане.
В этом году «Городская ёлка добра» исполнит желания 23 детей. Преимущественно это учащиеся младших и средних классов - ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Также в этом году особое внимание будет уделено и ребятам из семей мобилизованных сахалинцев — для детей будут организованы новогодние утренники.
Главным событием «Городской ёлки добра» станет большой праздник в формате теплой дружеской встречи, на который будут приглашены ребята и их родители, а также благотворители. Украшением мероприятия станет театрализованное представление в стиле русских сказок.
У предпринимателей и инициативных горожан, желающих помочь исполнить заветные новогодние мечты юных жителей областной столицы, еще есть возможность подключиться к проекту и стать одним из спонсоров «Городской елки добра». Для этого необходимо позвонить координаторам проекта по телефонам: (4242) 312-787, 300-790 (доб. 3), +7 962 415-06-11.
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