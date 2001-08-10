Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новогодний "Парад оливье", посвящённый самому известному и любимому новогоднему салату, запускает медиахолдинг АСТВ. Ресурс предлагает нашим читателям прославиться на всю область как автор самого вкусного сахалинского новогоднего блюда, сделанного непрофессиональным поваром.

В каждой семье салат оливье готовят по-разному. Кто-то предпочитает добавлять туда колбасу, кто-то - куриное мясо, кто-то - рябчиков и краба. Отличаться могут разные компоненты и даже заправка, пишет astv.ru.

Возможно, у вас в семье есть своя уникальная традиция готовить салат оливье? У вас есть шанс поделиться этим знанием и доказать всему региону, что ваше новогоднее блюдо - самое вкусное! Автор самого лучшего салата получит приз.

К участию в конкурсе допускаются только любители!

Присылайте свои заявки электронную почту [email protected]. В письме укажите свои ФИО, город проживания и контактный телефон.

"Парад оливье" пройдёт 20 декабря в PR-баре. И пусть победит вкуснейший!