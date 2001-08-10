Тихоокеанское
информационное агентство
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10:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов

Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новогодний "Парад оливье", посвящённый самому известному и любимому новогоднему салату, запускает медиахолдинг АСТВ. Ресурс предлагает нашим читателям прославиться на всю область как автор самого вкусного сахалинского новогоднего блюда, сделанного непрофессиональным поваром.

В каждой семье салат оливье готовят по-разному. Кто-то предпочитает добавлять туда колбасу, кто-то - куриное мясо, кто-то - рябчиков и краба. Отличаться могут разные компоненты и даже заправка, пишет astv.ru.

Возможно, у вас в семье есть своя уникальная традиция готовить салат оливье? У вас есть шанс поделиться этим знанием и доказать всему региону, что ваше новогоднее блюдо - самое вкусное! Автор самого лучшего салата получит приз.

К участию в конкурсе допускаются только любители!

Присылайте свои заявки электронную почту [email protected]. В письме укажите свои ФИО, город проживания и контактный телефон.

"Парад оливье" пройдёт 20 декабря в PR-баре. И пусть победит вкуснейший!

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