Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новогодний "Парад оливье", посвящённый самому известному и любимому новогоднему салату, запускает медиахолдинг АСТВ. Ресурс предлагает нашим читателям прославиться на всю область как автор самого вкусного сахалинского новогоднего блюда, сделанного непрофессиональным поваром.
В каждой семье салат оливье готовят по-разному. Кто-то предпочитает добавлять туда колбасу, кто-то - куриное мясо, кто-то - рябчиков и краба. Отличаться могут разные компоненты и даже заправка, пишет astv.ru.
Возможно, у вас в семье есть своя уникальная традиция готовить салат оливье? У вас есть шанс поделиться этим знанием и доказать всему региону, что ваше новогоднее блюдо - самое вкусное! Автор самого лучшего салата получит приз.
К участию в конкурсе допускаются только любители!
Присылайте свои заявки электронную почту [email protected]. В письме укажите свои ФИО, город проживания и контактный телефон.
"Парад оливье" пройдёт 20 декабря в PR-баре. И пусть победит вкуснейший!
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