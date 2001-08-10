Для очистки железной дороги от снега на Сахалине подготовлены 25 спецмашин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В зимний период на Сахалине для очистки железнодорожного пути от снега будет задействовано 25 единиц специализированной техники. В том числе: 10 снегоуборочных машин, 9 скоростных снегоочистителей, 2 фрезерно-роторных снегоочистителя для ликвидации схода лавин и снега высотой более одного метра, 2 самоходных снегоуборочных поезда, струг-снегоочиститель и самоходная дрезина, оборудованная шнекороторной навеской, рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Специализированная техника распределена по восьми станциям и будет использоваться с учетом метеоусловий.

На Сахалине отмечается повышенное выпадение снега в зимние месяцы, уборка которого является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов.

Напомним, в прошлом году сахалинскими железнодорожниками было убрано более 300 тыс. кубометров снега. В период снегопадов своевременная очистка пути обеспечила работу железнодорожного транспорта в штатном режиме.