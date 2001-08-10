ВЦИОМ выяснил, какой мессенджер самый популярный у школьников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российские школьники используют для обсуждения вопросов учёбы сразу несколько мессенджеров. Самым популярным мессенджером школьники назвали ВКонтакте и/или VK Мессенджер. Так ответили 62% участников опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По результатам анкетирования, на втором и третьем месте оказались Telegram и WhatsApp (58% и 55% соответственно). Четвертую и пятую строчку заняли Viber (14%) и TikTok (5%). По данным ВЦИОМа, 80% опрошенных указали, что мессенджеры для них являются основным каналом информации по школьным вопросам. Для этого ими ежедневно пользуются 86% учителей, 71% школьников и 59% родителей.
Кроме того, более половины опрошенных педагогов считают, что мессенджеры должны быть разделены на личные и школьные с индивидуальной настройкой оповещения. Эту идею поддержали 56% российских преподавателей. Среди школьников и родителей эта опция интересна каждому третьему (36% и 33% соответственно).
По результатам исследования выяснилось, что при использовании мессенджеров для обсуждения вопросов учебы чаще всего ценят удобный и понятный интерфейс, отсутствие спама и безопасность. Каждый второй опрошенный школьник и педагог также отмечали поддержку мессенджера с разных устройств (50% и 48% соответственно). Школьники считают важной возможность отключения уведомлений отдельных чатов (49%) и разнообразие функций и инструментов для общения (46%), а учителя – защиту переписки от нежелательного контента
Абсолютное большинство опрошенных учителей, родителей и школьников используют голосовые сообщения. Школьники, учителя и родители отправляют сами и получают голосовые сообщения от других (80%, 68% и 66% соответственно). Во всех целевых аудиториях есть запрос на функцию расшифровки голосовых сообщений (76% среди учителей, 68% - среди родителей).
Наибольший запрос на подобный функционал демонстрируют школьники (90%).
Всего в опросе приняли участие 852 школьника, 855 родителей и 747 педагогов.
Анкетирование специалисты ВЦИОМ проводили с 21 по 27 октября.
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