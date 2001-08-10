Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2022
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Купить свежую треску и камбалу предлагают южносахалинцам 22 ноября
09:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Купить свежую треску и камбалу предлагают южносахалинцам 22 ноября

Купить свежую треску и камбалу предлагают южносахалинцам 22 ноября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев сегодня, 22 ноября, приглашают приобрести свежую  камбалу  и треску, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Рыбу можно приобрести 22 ноября  с 13.00 на торговом месте у ТЦ «Янтарь» по адресу: пр. Мира, 229.

Цена камбалы - 96 руб. за кг.

Цена трески - 144 руб. за кг.

Рыбу реализует ИП Можайский О. В.

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